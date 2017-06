EICB streamt LIVE met Stage V (+video) Facebook

Twitter

ROTTERDAM 20 juni 2017, 11:20

De Europese emissierichtlijn Non Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V brengt vanaf 2019 een nieuwe realiteit in de binnenvaartsector. EICB nodigt alle binnenvaartondernemers uit om op 20 juni kennis te komen maken met ‘Stage V in de praktijk'. Dat kan vanaf 13:30 uur LIVE via deze webpagina.

(LET OP: videostream gebruikt veel data. Gebruik bij voorkeur wifi!).

Vanaf 2019 bepaalt de Europese emissierichtlijn NRMM Stage V hoe schoon de binnenvaart moet zijn. Tijdens de bijeenkomst op 20 juni in Hal4 aan de Maas in Rotterdam staat het EICB uitgebreid stil bij de gevolgen. Want wat betekent Stage V nu eigenlijk concreet voor binnenvaartondernemers? Zijn bestaande schepen om te bouwen naar de nieuwe eisen? En is financiering hiervoor mogelijk?

De middag begint met een inhoudelijke samenvatting van de nieuwe Europese eisen. Dagvoorzitters Roland Kortenhorst (Koninklijke BLN-Schuttevaer) en Paul Goris (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) delen vervolgens hun gedachten over de praktische gevolgen.

Impact op de sector

In eerste instantie geldt Stage V voor nieuwe scheepsmotoren. Maar ook voor eigenaren van bestaande schepen is de richtlijn van belang. De kans is namelijk groot dat overheid en havenautoriteiten hierop hun vergroeningsbeleid zullen afstemmen.

Presentatie van technische oplossingen

Deze middag presenteert EICB praktische oplossingen waardoor binnenvaartschepen voldoen aan Stage V. Bezoekers kunnen met vertegenwoordigers van diverse technieken in gesprek over de toepasbaarheid op hun eigen schip. Ook komen aanverwante zaken aan bod, zoals financieringsmogelijkheden.

Programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.30 Welkomstwoord en inhoudelijke samenvatting NRMM Stage V

13.45 Stage V in de praktijk door de dagvoorzitters

14.30 Kennismaking praktische oplossingen aan thematafels

16.30 Nabeschouwing per thema door de voorzitters

17.00 Netwerkborrel