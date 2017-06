Voortaan ship-to-ship LNG bunkeren in Zeebrugge Facebook

Het bunkerschip ENGIE Zeebrugge heeft in de haven van Zeebrugge LNG (liquefied natural gas - vloeibaar aardgas) als scheepsbrandstof geleverd aan de zeeschepen Auto Eco en Auto Energy, de twee nieuwe LNG-aangedreven PCTC-schepen (pure car and truck carrier) van rederij UECC. De LNG-bunkeroperaties vonden gelijktijdig plaats met cargo-operaties op de PCTC's.

Een primeur voor Zeebrugge. Het eerste speciaal gebouwd LNG-bunkerschip kwam in Zeebrugge twee aangedreven LNG-schepen bevoorraden met brandstof. (Foto ENGIE)

ENGIE Zeebrugge, 's werelds eerste speciaal gebouwd LNG-bunkerschip, kwam na een eerste vaart van 38 dagen begin april aan in Zeebrugge, na oplevering door Hanjin Heavy Industries & Construction Co. Ltd. in het Zuid-Koreaanse Busan. Het schip verleent nu wekelijks haar diensten aan de PCTC's van UECC. Het is het eerste LNG-bunkerschip ter wereld dat regelmatig ship-to-ship bunkerdiensten levert. ENGIE Zeebrugge laadt LNG op de LNG-terminal van Fluxys, waar recent een tweede steiger in gebruik werd genomen die specifiek werd ontworpen om ook zeer kleine LNG-schepen te kunnen ontvangen.

Gas4Sea



ENGIE Zeebrugge is een joint venture van ENGIE, Mitsubishi Corporation, NYK Line en Fluxys. Het schip heeft een LNG-capaciteit van 5000 m³ en zal onder het merk Gas4Sea alle soorten scheepvaartklanten in Noord-Europa bedienen vanuit de thuishaven Zeebrugge.

De eerste schip-tot-schipbunkeroperaties vormen een mijlpaal in de ontwikkeling van de ontluikende LNG-bunkermarkt. Om ruimer voet aan de grond te krijgen is samenwerking met veel stakeholders vereist: industriële bedrijven, constructeurs, regulatoren, havenautoriteiten en rederijen. Via hun gezamenlijke inspanningen willen de betrokken bedrijven en autoriteiten in de scheepvaart de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies voor de gezondheid beperken en het gebruik van alternatieve brandstoffen in het kader van de Europese strategie voor duurzame mobiliteit kracht bijzetten. (JG)