Mooi verhaal.



Als de journalist het juist heeft genoteerd, zou het verkoop praatje geschreven kunnen zijn door de gebroeders Grimm.



Er word beweerd dat de meerprijs voor het nabehandelings systeem met de huidige brandstof prijs met 6500 draaiuren zou zijn terug verdient.



Als dat waar is dan is een DAF MX 11, KRANKZINNIG zuinig, het grenst zelfs aan hekserij.



Ik zal dit onderbouwen.

Ondergetekende vaart nu met een 11 liter KMD MV6, van 220 KW, en die is mechanisch geregeld.

Vorig jaar heb ik een gemiddeld verbruik van 11,6 ltr per draaiuur gehad. Motor lijkt me qua vermogen en inhoud aardig overeen te komen.



Laat ik de meerprijs voor het nabehandelings systeem plus het gebruik van ureum voor 6500 uur eens heeeeel voorzichtig op 20.000,00 euro zetten.



Nu gebruik ik voor die 6500 uur, 75.400 liter gasolie.

De huidige olie prijs is 365 euro per ton.

Voor 20.000 euro koop ik dus 54.795 liter gasolie.

Nu is het sommetje simpel. 75.400 min 54.795 is 20.605 liter.

Die DAF mag dus maar 20.605 liter gebruiken om 6500 uur te draaien, anders heb ik die meerprijs bij lange na niet terug verdient.

Ergo zo'n DAF MX 11 gebruikt maar 3,17 liter per uur in mijn situatie.

En ze leefde nog lang en gelukkig bij Vink.



Zet hier gewoon de BSFC neer in grammen per KW dan is de schipper mans genoeg om die te vergelijken met andere merken, en kom niet met die gebakken lucht verhalen.



Wat me verder beangstigd is het feit dat uitstootgegevens via internet aan controlerende instanties gestuurd kunnen worden, dat lees ik met AIS enzo in het achterhoofd, straks MOETEN worden.

En als ik alles goed begrepen heb ben je als schipper verantwoordelijk voor wat er uit de pijp komt, denk niet dat ik van dit senario een tekening hoef te maken.



Paar dagen geleden las ik in deze krant dat over 23 jaar het zomer ijs op de noordpool verdwenen is, en dat daar niets meer aan te doen is, dus ik ga nog ff snel een, in vergelijking met die DAF, zuipende en zeeeeer vervuilende CCR2 motor zetten nu het nog kan :-).



Ik had laatst eens alle soorten besparing die mogelijk en toepasbaar waren (heb het niet over betaalbaar) op mijn schip op een rijtje gezet, ik kwam zeer ruim over de 100% uit, dus ipv uitstoot kan de binnenvaart CO2 gaan verbruiken :-).



En het milieu sprookje (nachtmerrie) gaat vrolijk verder.



M/s So Long