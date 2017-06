Schuttevaer Premium We4Sea berekent werkelijk rendement voortstuwingsinstallatie Facebook

Twitter

Email Delft 11 juni 2017, 08:00

Schepen kunnen aanzienlijk zuiniger varen als de voortstuwingsinstallatie goed is afgestemd op de werkelijke vaarcondities. Die wijken nu namelijk nog vaak af van de criteria waarop het scheepsontwerp is geoptimaliseerd. Dat blijkt uit gegevens van We4Sea, een in het optimaliseren van schepen gespecialiseerde Delftse start-up.