AMSTERDAM 6 juni 2017, 16:00

Norwegian Electric Systems (NES) toont op de Electric & Hybrid Marine World Expo 2017 in RAI Amsterdam het product Odin's Eye. Er is hiervoor een samenwerking op handen met een Nederlandse partner, maar het contact is nog te pril om al bekend te maken, zegt vicepresident verkoop Stein Ruben Larsen van NES.