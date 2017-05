Schuttevaer Premium Voor robotschip lijken regels groter probleem dan techniek (video) Facebook

Twitter

ZWIJNDRECHT 31 mei 2017, 12:28

‘Als je bemanning kunt uitsparen is de businesscase snel rond', zegt operations manager Marnix Vos van Nedcargo Multimodal over de opkomst van autonoom varende schepen. Hij was vrijdag 19 mei een van de sprekers op de bijeenkomst ‘The art of smart' van Jong BLN, de ledengroep van jonge schippers van binnenvaartbrancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer.