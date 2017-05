Schuttevaer Premium BOEK: Stuwkracht in staal Facebook

Johann Hendrik van Cappellen kreeg in 1885 vergunning voor de oprichting van een ‘fabriek voor stoom- en andere werktuigen' in Bolnes. Hij begon een gieterij, waar onder meer lieren, slagscharen, buigbanken en ponsmachines werden gemaakt. Rotterdam maakte in die jaren een enorme groei door en de machinefabriek en ijzergieterij van Van Cappellen profiteerde daarvan.