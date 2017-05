Schuttevaer Premium Schipper moet zijn uitstoot kennen Facebook

Twitter

GORINCHEM [update] 24 mei 2017, 16:00

Het is belangrijk dat binnenvaartondernemers de uitstoot en het verbruik van hun schip kennen. Dat stelt ze in staat op milieugebied de juiste keuzes te maken, betoogde directeur Khalid Tachi van het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) 10 mei tijdens de workshop Vergroening op de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem.