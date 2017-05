Schuttevaer Premium Maritime Industry groter dan ooit (video) Facebook

Twitter

GORINCHEM 17 mei 2017, 12:00

In totaal 507 exposanten, verdeeld over twee uitverkochte beurshallen, kwamen 9, 10 en 11 mei in contact met bijna 14.000 bezoekers tijdens Maritime Industry in Evenementenhal Gorinchem. Bijna de helft van de exposanten heeft volgens de organisator meteen weer een stand geboekt voor volgend jaar.