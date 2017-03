Schuttevaer Premium MaK populair in cruisevaart Facebook

DORDRECHT 27 maart 2017, 12:00

MaK groeide in 2016 uit tot grootste leverancier van dual fuel-motoren voor cruiseschepen. Zo leverde het bedrijf in oktober acht 16VM46DF motoren (965 kW per cilinder) aan de Meyerwerf in Papenburg voor daar in aanbouw zijnde cruiseschepen. Deze motoren voldoen op gas draaiend zonder katalysator aan de IMO III emissienormen.