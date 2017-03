Schuttevaer Premium EBU waarschuwt voor ‘Cubanisering' binnenvaartvloot Facebook

De Euro Stage V-emissienorm, die in 2020 moet ingaan is technisch noch financieel haalbaar voor de binnenvaart. Dat kwam naar voren op het jaarlijks event van de European Barge Union (EBU), donderdag 9 maart in Brussel.