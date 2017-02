Schuttevaer Premium Eerste LNG bunkerschip is onderweg naar Zeebrugge Facebook

BUSAN 24 februari 2017, 13:38

Engie, Fluxys, Mitsubishi en NYK hebben op de Yeongdo scheepswerf van Hanjin Heavy Industries & Construction in het Zuid-Koreaanse Busan het eerste LNG bunkerschip van de wereld in ontvangst genomen. Het bunkerschip gaat in Zeebrugge schepen voorzien van LNG en kreeg dan ook de naam Engie Zeebrugge.