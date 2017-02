Schuttevaer Premium Weer meer schepen naar Aziatische sloopstranden Facebook

BRUSSEL / GADANI 16 februari 2017

Van alle Europese reders laten de Griekse en Duitse de meeste schepen slopen op de omstreden sloopstranden in Bangladesh, Pakistan en India. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 van NGO Shipbreaking Platform. Op de lijst van op Zuidoost-Aziatische sloopstranden gesloopte schepen staan ook weer twee Nederlandse, de tanker Stolt Sapphire van Stolt-Nielsen en de Lincoln Express, een livestock carrier van Vroon. In 2016 meldde de NGO geen Nederlandse schepen op sloopstranden.