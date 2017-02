Schuttevaer Premium Gieterij Van Voorden maakt doorstart als Van Voorden Foundry Facebook

ZALTBOMMEL 4 februari 2017, 09:00

De failliete Gieterij Van Voorden heeft maandag 23 januari een doorstart gemaakt onder de naam Van Voorden Foundry.

Direct na het faillissement, in de eerste week van januari 2017, heeft een aantal partijen zich bij de curator gemeld en een bod uitgebracht op de gieterij. Sommige aasden alleen op de inventaris, andere opteerden voor een doorstart in afgeslankte vorm. In dit biedingsproces nam ook eigenaar Andus Group deel. In overleg met het huidige managementteam en met een duidelijke nieuwe organisatiestructuur ziet de Andus Group goede kansen voor een gezonde toekomst. Dit resulteerde vrijdag 20 januari in een akkoord tussen de aandeelhouder en de curator. Vanaf maandag 23 januari is de productie weer opgestart.

In de nieuwe structuur ligt de focus op de gieterij en industrieel hoogwaardig gietwerk. De directie verwacht dat standaard alu-brons scheepsschroeven een veel minder belangrijke rol zullen gaan spelen in het nieuwe bedrijf. (PN)