Als het werkt: Titan

Als het werkt

Nu er hoorzittingen worden gehouden over de ondergang van de onderzeeër Titan, die was ontworpen voor toeristische uitstapjes naar het wrak van de Titanic, wordt meer duidelijk hoe de Titan op z’n reis naar de diepte, op 18 juni 2023, verongelukte met haar vijf personen aan boord. Hoewel het moeilijk is precies te zeggen hoe alles in z’n werk is gegaan, hebben deskundigen als Scott Manley, die ook veel vliegtuig- en raketrampen heeft onderzocht, wel een hypothese ontwikkeld.