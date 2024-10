Schuttevaer Motorenquiz 2024 te moeilijk voor AI

Prijsuitreiking

Zelfs met AI is het niet mogelijk de Schuttevaer Motorenquiz 2024 foutloos te maken. Dat verklaarde winnaar George G. Westerbeek zaterdag 26 oktober bij de uitreiking van de Schuttevaer SHVP Wisseltrofee in het scheepsmotorenmuseum van de SHVP in Papendrecht. ‘Ik heb het met 11 vragen geprobeerd. Daarvan beantwoordde AI er zes fout.’