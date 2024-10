Als het werkt: nogmaals ‘Oil Canning’

Dan werkt het zo

Nadat in deze rubriek op 14 juni 2024 het verschijnsel ‘Oil Canning’ werd behandeld (het aftekenen van de spanten en stringers in de huidplaten van een schip) benaderde onze lezer Joop Bartels de redactie. Joop heeft zijn scheepsbouwopleiding bij Boele Scheepswerven genoten en had een vracht aan extra informatie. Zo wist hij te vertellen waarom holle spanten zich vaker dan bolle spanten aftekenen en had hij ook een ingenieuze remedie tegen vervorming van huidplaten.