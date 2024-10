Als het werkt: geïntegreerd navigeren (3)

Dan werkt het zo

In 1983 had zich een navigatie-revolutie voltrokken toen het op redelijk eenvoudige wijze mogelijk werd vele navigatie-instrumenten, ook van verschillend fabrikaat, met elkaar te laten communiceren. Zo kon een schip op de automatische piloot een lange reis vervolgen zonder roerganger van vlees en bloed. Diezelfde reis kon per seconde op een elektronische kaart worden gevolgd. Maar de wensen van de gebruikers stegen en er kwam ook een verlangen om bijvoorbeeld de radarbeelden te integreren. De NMEA 0183-norm begon uit z’n jasje te groeien en in 2000 kwam er een nieuwe norm, de NMEA 2000.