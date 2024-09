Als het werkt: geïntegreerd navigeren (2)

Dan werkt het zo

Met de komst van Decca-ontvangers in de vroege jaren ’80 van de vorige eeuw veranderde er veel in de navigatiewereld. Het was voor oude rotten in het vak moeilijk te aanvaarden dat een stom kastje vele malen nauwkeuriger kon zeggen waar het schip zich bevond dan zij. Maar behalve de toegenomen nauwkeurigheid en snelheid veranderde er ook veel in het denken over het navigeren zelf. De navigator had eeuwenlang met koersen en gegist bestek gerekend. Die werden vervangen door waypoints.