Als het werkt: geïntegreerd navigeren (1)

Dan werkt het zo

Alle mogelijke navigatiemiddelen worden tegenwoordig gekoppeld, maar dat begon natuurlijk in het klein. Voor integratie van navigatiesystemen zijn communicatieprotocollen nodig, zodat het ene instrument het andere kan begrijpen, en mogelijk ook kan antwoorden. In het begin was het nog niet zover. Elke fabrikant had een eigen ’taal’ ontwikkeld waarmee alleen de eigen navigatiemiddelen onderling konden praten.