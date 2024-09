Als het werkt: werpanker en dreg

Omdat ze veel op elkaar lijken, worden werpankers en dreggen vaak door elkaar gehaald. Er bestaan ook onnoemelijk veel namen voor deze middelen en al deze aanduidingen worden gelijktijdig gebruikt. Zelfs enterhaken, die ooit door kaperkapiteins werden toegepast, worden weleens enterankers of enterdreggen genoemd. Enterhaken lijkt in dat geval het meest geschikt, want dit zijn eigenlijk noch ankers, noch dreggen. Haken, dreggen, ankers, maar ook woorden als keggen en katten vindt men wel als aanduidingen voor deze onmisbare zaken die aan boord van de meeste schepen wel te vinden zullen zijn.

Het grootste verschil tussen ankers en dreggen is, dat ankers zich in de bodem moeten ingraven en niet gemakkelijk mogen loskomen. Het anker is daarom het symbool van ‘de hoop’ geworden. Een anker zorgt ervoor dat alles, ook in stormachtige tijden, behouden blijft. Dat kan niet van dreggen worden gezegd. Die zijn – het woord zegt het al – bedoeld om spullen op te dreggen. Zij moeten zich dus juist niet in de bodem ingraven, maar moeten losse zaken gemakkelijk boven water kunnen krijgen.

Soms is het verschil tussen dreg en werpanker maar klein en worden zij als werpanker/dreg verkocht. In het algemeen betreft het dan ankers die drie of vier naar boven gebogen staven hebben, vaak voorzien van een spitse punt. Maar werpankers kunnen ook een andere vorm hebben, namelijk evenals hun grotere broer aan boord, voorzien van verbredingen ofwel vloeien, die zijn bedoeld om grip te krijgen op een losse, vaak zanderige bodem. In dat geval zijn ze minder geschikt dan de puntige uitvoeringen om verloren zaken op te dreggen.

Vaaranker

De functie van een werpanker is dan ook enigszins tweeledig. Aan de ene kant moet hij het schip stevig vasthouden, terwijl hij aan de andere kant ook in een handomdraai los moet kunnen komen. Vandaar misschien dat een werpanker in de binnenvaart ook vaak ‘vaaranker’ wordt genoemd. Hij dient niet voor het ankeren gedurende langere tijd, maar bij korte oponthouden tijdens het varen, zoals wachten op een brug- of sluisbediening. Althans in de tijd voordat kopschroeven en spudpalen gemeengoed werden.

Het werpanker staat daarom ook bekend als ‘klein anker’ of ‘licht anker’ en vindt zijn toepassing nu vooral in de watersport. Meestal wordt het werpanker bij licht weer en weinig stroming toegepast. De krachten zijn in dat geval niet erg groot en veel werpankers worden dan ook niet met een ankerketting maar met een ankerlijn geleverd.

Stenen

Het is de vraag of in vroeger tijden het verschil tussen anker en dreg niet kleiner was dan tegenwoordig en dat de naamsverwarring gewoon al eeuwen bestaat. De allereerste ankers waren manden die met zware stenen waren gevuld. De eerste metalen ankers bestonden vermoedelijk uit ijzeren staven die in een J-vorm werden gebogen en waarvan er drie met hun rug aan elkaar werden gesmeed. Pas later werd het mogelijk ankers met brede vloeien uit te voeren. Er bestond in het begin dus nauwelijks verschil tussen anker, dreg of haak.

In de loop der tijd zijn talloze en ook gecompliceerde ankervormen ontstaan voor diverse scheepstypen en bodemsoorten. Hiermee ontstond een groter verschil tussen ankers en dreggen, waarbij de dreggen voornamelijk in gebogen staafvorm en puntig bleven.

Keggen

Vermeld is al, dat een werpanker ook wel ‘keg’ wordt genoemd. Dat heeft aanleiding gegeven tot het werkwoord ‘keggen’, in het Engels ‘kedging’ genaamd. Dat is het uitzetten van het werpanker, de ankerlijn beleggen op een spil of lier, de lijn inhalen en als het schip wat is opgeschoven, deze procedure herhalen. Dat dit een schip weer van een zandbank kan krijgen, werd duidelijk toen het zendpiraten-zeeschip Mi-Amigo op 20 januari 1966 van het reguliere anker werd losgeslagen tijdens een storm kracht 8, terwijl de bemanning televisie zat te kijken en niets doorhad. Het schip strandde in Frinton-on-Sea in het Britse Essex. Hulp van de sleepboot Titan om de Mi- Amigo vlot te krijgen mocht niet baten, maar op 21 januari kreeg de kapitein het schip los door te keggen. Daarna kon het schip op eigen kracht voor reparatie naar Zaandam varen. De Mi-Amigo heeft daarna nog tot 1980 uitzendingen vanaf zee kunnen verrichten. Toen werden dergelijke piratenzenders verboden.

