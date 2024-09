Als het werkt: vlotbrug

Dan werkt het zo

De familienaam Blanken is zeer bekend in de begintijd van wat later Rijkswaterstaat zou gaan heten. Minimaal vier Blankens hebben aan de totstandkoming van het Nederlandse vaarwegstelsel bijgedragen. Een van de bekendste werken die onder Jan Blanken (zoon van de timmerman, later waterbouwkundige, Jan Theunisz Blanken) tot stand kwam, was het Noordhollands Kanaal. Omdat dit kanaal dwars door Noord-Holland liep, moesten talloze bruggen worden gebouwd. Hiervoor ontwierp Blanken een eigen, specifiek Noord-Hollands type.