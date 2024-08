Als het werkt: schroefsmering

Dan werkt het zo

Rear admiral David Watson Taylor (1864-1940) was misschien wel de beroemdste maritieme architect ooit. Na de ramp met de Titanic werd hij aangesteld om aanbevelingen te doen die het varen veiliger zouden maken. Behalve de maritieme sector, had ook de vliegtuigbouw zijn interesse en hij ontwierp mede de eerste vliegboot die over de Atlantische Oceaan heeft gevlogen. Maar nu staat slechts één van zijn vele uitvindingen in de schijnwerpers.