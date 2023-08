Sensor signaleert metaalmoeheid in containerkranen

Een afstudeerprojecht aan de TU Delft is uitgegroeid tot een nieuw Nederlands exportproduct. Onder de bedrijfsnaam Villari is een gepatenteerd systeem op de markt gebracht dat tijdig metaalmoeheid kan signaleren. Villari ziet container- en andere havenkranen en stalen bruggen als toepassingsgebied.

Intussen is een aantal systemen geplaatst op bruggen, havenkranen en bij staalfabrieken. Voor het verder uitbouwen van het bedrijf verkreeg het onlangs 2,5 miljoen euro als startkapitaal. Hoofdinvesteerder is Forward.one uit Amstelveen, een investeringsmaatschappij die startende technologiebedrijven verder op weg helpt. Andere bijdragen kwamen van Innovation Quarter Capital van de provincie Zuid-Holland en Delft Enterprise, dat deelneemt in spin offs van de TU.

Geen down time

Groot voordeel van het sensorsysteem, dat afwijkingen in magnetische velden meet, is volgens CEO en oprichter van Villari, Olivier Baas, dat inspectie voortaan op afstand kan plaatshebben en er nog maar minimaal handwerk aan te pas komt. Dat betekent ook dat de objecten niet buiten bedrijf hoeven te worden gesteld voor inspectie. ‘Op de traditionele manier zijn meerdere mensen meerdere dagen bezig om een havenkraan te inspecteren. Dat maakt het duur en inefficiënt en zorgt voor veel stilstand, terwijl het nu juist objecten zijn die 24/7 moeten draaien. Op dit gebied heeft de industrie nog weinig innovaties doorgemaakt’, aldus Baas die het systeem in eerste instantie ontwikkelde in het kader van zijn afstudeerproject.

Wetenschapper

Villari is vernoemd naar de Italiaanse wetenschapper Emilio Villari die onderzoek deed naar elektromagnetisme en zijn naam gaf aan het Villari-effect, dat wordt gebruikt in apparaten om mechanische spanning en rek te meten.

Baas over de werkwijze van Villari: ‘Op een containerkraan komen ergens tussen de 20 en 50 sensoren, afhankelijk van het aantal kritieke details. De sensorgegevens geven met een hoge betrouwbaarheid aan of sprake is van het risico op ontstaan van haarscheuren en, als die er al zijn, de groei daarvan.’

De gegevens worden verstuurd via de 868 Mhz-band, waarna klanten het proces kunnen volgen via een dashboard op tablet, laptop of computer. In samenspraak met Villari kunnen dan besluiten worden genomen over onderhoud of vervanging.

Op de lijst van organisaties waar het 15 mensen tellende team van Villari mee samenwerkt, staan overheden als de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam en verder Port of Antwerp, Tata Steel en ProRail. Ook wereldleider op het gebied van inspecties, analyseren en certificeringen SGS ‘doet mee’, net als het internationale ingenieurs- en adviesbureau Antea Group.

‘Grote behoefte’

Villari’s sensoroplossing is gepatenteerd en al bij verschillende klanten geïnstalleerd. Onder meer in verschillende bruggen van Rijkswaterstaat en verschillende industriële havenkranen in Europa. Naar verluidt gaat het onder meer om STS-kranen in Rotterdam en Antwerpen.

Namens investeerder Forward.one zegt managing partner Paul Pruijmboom: ‘Het groeiende aantal verouderde bruggen en industriële kranen die onvermijdelijk scheurvorming zullen gaan vertonen, toont de behoefte aan een alternatief voor de traditionele bewerkelijke manier van inspecteren. Voor ons heeft Villari bewezen een haalbare en meer betaalbare oplossing in handen te hebben.’

Wereldwijde uitrol

Villari heeft nu zijn zinnen gezet op een wereldwijde uitrol van de technologie en is op zoek naar samenwerking met grote onderhoudsbedrijven en uitbreiding van het eigen team van ingenieurs en verkooppersoneel. Pruijmboom: ‘We zijn erg enthousiast om Villari te vergezellen op die reis en zijn ervan overtuigd dat de investering hen zal ondersteunen in het veranderen van een industrie die toe is aan innovatie.’

