Als het werkt: Dymaxion-kaart

Dat de Tweede Wereldoorlog een vreemde tijd was, zal niemand verbazen. Maar dat deze tijd grote invloed zou krijgen op de cartografie is wel vreemd te noemen. Letterlijk alles begon door elkaar te lopen, globalisme, politiek, wiskunde, navigatie en krijgskunde, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het leidde tot enkele bijzondere kaartvormen, waarvan de Dymaxion-kaart misschien wel de vreemdste was.

Van oudsher werd gevaren op kaarten met Mercatorprojectie die ook vandaag nog het meest wordt toegepast. Neem een transparante wereldbol met daarin een lichtbron. Wikkel een papieren koker strak om deze wereldbol, op de plaats van de evenaar. Doe het licht aan en teken vervolgens waar de kustlijnen op het papier worden geprojecteerd. Dan heb je een Mercatorprojectie.

Het grote voordeel van deze projectie is, dat eenvoudig kan worden afgelezen wat de benodigde koers is om van A naar B te komen. Het grote nadeel is, dat landmassa’s ver weg van de evenaar enorm worden vergroot, zoals Groenland, de Zuidpool en Alaska. De Mercatorprojectie heet daarom de projectie met vergrotende breedte. De koers mag dan kloppen, de afstanden en oppervlakten kloppen niet meer.

Afstand bepalen

In de oorlog werd dit een probleem. Hoever de Verenigde Staten van het vijandige Duitsland lagen werd niet duidelijk uit Mercatorkaarten. Konden Duitse bommenwerpers New York platgooien of niet? Om dit inzicht te krijgen kwam er behoefte aan een kaart waarin niet de evenaar het centrum was, maar bijvoorbeeld de Noordpool. Konden de Duitsers niet over de Noordpool naar de Verenigde Staten komen?

Het begrip was geboren dat de wereld klein is en een gemeenschappelijk bezit van ons allemaal. Het was tevens een tijd dat termen als ‘globaal’ en ‘globalisme’ opkwamen om duidelijk te maken dat we allemaal met elkaar te maken hebben.

Gepolitiseerd

Daarnaast kwam het begrip op dat Mercatorkaarten oneerlijk waren tegenover minder ontwikkelde werelddelen. De evenaar liep immers over Afrika, delen van Azië en Zuid-Amerika, daar waar de mensen minder rijk waren dan in Europa en Noord-Amerika, die op de kaart uitvergroot werden omdat zij verder van de evenaar waren verwijderd. Zo werd de Mercatorprojectie gepolitiseerd. Het was een middel om arme werelddelen minder belangrijk te maken.

Een oplossing was om werelddelen waarvan de breedte op de kaart werd vermeerderd, in hoogte te verminderen. Dit werd de Peters-projectie genoemd. De oppervlakten klopten dan weer, maar de kaart kreeg een vreemd aanzien. Landen als Zweden en Noorwegen werden enorm breed maar zeer beperkt in hoogte, terwijl ze in werkelijkheid veel hoger dan breed waren. Deze projectie mocht dan wel politiek correct zijn, maar gaf de werkelijkheid niet meer weer en er was al helemaal niet op te varen.

Onmogelijk

De wiskundige Gauss had al in een vroeg stadium wiskundig aangetoond dat het helemaal niet mogelijk is een bolvormige wereldbol op een plat stuk papier af te beelden, wat iedereen allang wist. Een voetbal is immers op geen enkele manier zonder kreukels in een krant te verpakken. Het afbeelden van een bol op een vlakke kaart blijft altijd een kwestie van behelpen. Er is altijd iets dat niet klopt, de afstanden, de oppervlakten, de koersen, noem maar op. Dat belette niet dat het juist tijdens de oorlog en ook kort erna tot een groot aantal kaartprojecties kwam. Voor de juist opgerichte Verenigde Naties werd een logo met Noordpoolprojectie gekozen, waar de zuidelijke werelddelen op tegen waren. Na lang gesteggel en vergroten en verkleinen van werelddelen vonden alle landen wel dat ze er positief opstonden, maar van een natuurgetrouwe kaart op het logo was natuurlijk geen sprake.

Buckminster Fuller

Toen kwam Buckminster Fuller, een bekend en bevlogen wiskundige, met een kaart op de proppen waarbij de wereld op een bol met 16 platte vlakken werd geprojecteerd. Dit noemde hij de Dymaxion-kaart. Dit zestienvlak werd zo gesitueerd dat werelddelen en oceanen zo goed mogelijk hun eigen vlak kregen. Daarna werd de zestienvlakkige bol in een plat vlak uitgevouwen. Het resultaat was niet om aan te zien, met gapende spleten tussen de diverse werelddelen. Maar daar had Buckminster Fuller wat op gevonden. De kaart kon op diverse manieren worden uitgevouwen waarmee naar believen het ene kaartdeel tegen het andere kon worden gelegd, ook bedoeld om hun onderlinge verbondenheid aan te geven. Vanzelfsprekend is deze Dymaxion-kaart weinig gebruikt.

Lees ook: