Als het werkt: Zoutwateraccu

Elektriciteit winnen

Op het eerste gezicht is het vreemd, een accu waarin zoutwater zit. Maar het principe heeft zich al bewezen: er valt elektrische energie uit zoutwater te halen en er ook weer in terug te stoppen. De zoutwateraccu is geboren. Het is zonder meer één van de schoonste methoden om elektriciteit te winnen. Maar of alle schepen binnenkort op zoutwateraccu’s zullen varen, valt te betwijfelen.