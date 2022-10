Als het werkt: Isolatieflens

Risico's verminderen

Het beladen van een tanker met een brandbare vloeistof of brandbaar of zelfs explosief gas moet voorzichtig en veilig gebeuren. Er bestaan verschillende methodes om dit met zo weinig mogelijk risico te doen. Het grootste gevaar is dat schip en walinstallatie een verschillende elektrische spanning hebben, waardoor bij onderling contact een vonk zou kunnen overspringen met desastreuze gevolgen.