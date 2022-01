Als het werkt: Druklager Facebook

ROTTERDAM 09 januari 2022, 09:00

De scheepsschroef zorgt voor een voorwaartse kracht, die via de schroefas wordt overgebracht. Maar niet direct naar de motor, want die zou dan vermoedelijk van z’n fundatie worden gedrukt. De kracht van de schroefas wordt op de romp van het schip overgebracht door middel van een druklager, dat enerzijds met de as is verbonden en anderzijds met een stevig onderdeel van de romp, zoals een versterkt spant.

1 / 1 De vroegste vorm van een druklager voor de schroefas met bovenaan de flenzen op de schroefas en onderaan het blok dat aan de romp wordt bevestigd. Een oplossing met veel wrijving. De vroegste vorm van een druklager voor de schroefas met bovenaan de flenzen op de schroefas en onderaan het blok dat aan de romp wordt bevestigd. Een oplossing met veel wrijving.

(Jaap Gestman Gerardts)