19 december 2021, 09:00

Er bestaan schepen die altijd op het droge liggen en toch functioneel zijn. Het opleidingsschip Kaatje van de Enkhuizer Zeevaartschool is daar een voorbeeld van. Voorzien van een volledige tuigage, kunnen de studenten aan deze zeilvaartschool hier ervaring mee opdoen. In het verleden konden dit soort schepen ook van steen worden opgetrokken. Het was er immers om te doen de tuigage beter te leren kennen, niet om ermee te varen.