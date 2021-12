Als het werkt: Turbo-elektrisch Facebook

ROTTERDAM 12 december 2021, 12:00

Er wordt tegenwoordig veel in elektrische voortstuwing geïnvesteerd. In de jaren 1930 was dat ook zo, maar dan op een andere manier. Zowel de marines als diverse scheepvaartlijnen wilden af van de stoommachine en eigenlijk ook van dieselmotoren, omdat zij groot en lawaaiig waren. Er was een derde optie, de stoomturbine, die geruislozer liep en waarmee hogere snelheden waren te behalen. Helaas draaien de meeste stoomturbines veel te snel om een scheepsschroef mee te kunnen aandrijven.

(Jaap Gestman Gerardts)