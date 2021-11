Als het werkt: Kettinglijn Facebook

ROTTERDAM 28 november 2021

In vroeger eeuwen bestonden er nog geen ankerkettingen en was elk anker met een ankerlijn of -tros met het schip verbonden. IJzer bestond nog niet of was veel te duur om er een scheepskettingen van te maken. Toen ijzer goedkoper werd, kwamen ankerkettingen in zwang, om in de huidige kunststoftijd juist weer gedeeltelijk te worden vervangen door ankertrossen.

1 / 1 Een gedeelte uit de studie van Huygens naar het verloop van de kettinglijn. Ondanks zijn goede bedoelingen kreeg hij het niet voor elkaar om de bijzondere eigenschappen ervan te bepalen. Een gedeelte uit de studie van Huygens naar het verloop van de kettinglijn. Ondanks zijn goede bedoelingen kreeg hij het niet voor elkaar om de bijzondere eigenschappen ervan te bepalen.

(Jaap Gestman Gerardts)