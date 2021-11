Als het werkt: Treinveer Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 14 november 2021, 09:00

Roll-on Roll-off-schepen die ook wel RoRo’s worden genoemd, worden vaak in verband gebracht met transport van auto’s. Maar ze zijn ook gebruikt voor het overzetten van treinen, of op z’n minst hun wagons. RoRo’s werden op twee manieren ingezet, namelijk vanuit de autofabriek naar diverse bestemmingen ter wereld, maar ook op een vaste lijn, als veerpont. Weinig is bekend dat er ook in Nederland een vaste treinveerpont heeft gevaren.

1 / 1 Een model van het op stoomkracht werkende treinveer Stavoren-Enkhuizen, waarop 10 wagons met een totaalgewicht van 150 ton konden worden geplaatst. Een model van het op stoomkracht werkende treinveer Stavoren-Enkhuizen, waarop 10 wagons met een totaalgewicht van 150 ton konden worden geplaatst.

(Jaap Gerstman Gerardts)