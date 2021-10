Als het werkt: Moiré-effect Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 17 oktober 2021, 09:00

Bij het aanlopen van een haven is het handig als de optimale koers door twee objecten (meestal twee havenlichten) wordt aangegeven. Als beide lichten zich exact boven elkaar bevinden zit het schip in de juiste vaargeul. Op dit systeem is in Southampton een variant ontwikkeld op basis van het ‘moiré-effect’. Een voordeel hiervan is dat het zonder elektriciteit werkt en ook overdag goed zichtbaar is.

1 / 1 De moiré-navigatie-voorziening is goed zichtbaar bovenop een gebouw neergezet en geeft met een pijl de richting aan waarmee een schip een onderzeese kabel kan vermijden. De moiré-navigatie-voorziening is goed zichtbaar bovenop een gebouw neergezet en geeft met een pijl de richting aan waarmee een schip een onderzeese kabel kan vermijden.

In Nederland is een aantal ‘lichtenlijnen’ te vinden, zoals bij de havens van Amsterdam en IJmuiden, bij de Eurogeul naar Rotterdam, bij het Oostgat voor de zuidwestkust van Walcheren en bij Zoutelande. Ook in het buitenland bestaan lichtenlijnen. Bij de gecompliceerde aanloop van Hamburg moet zelfs van drie achtereenvolgende lichtenlijnen gebruik worden gemaakt. Vrijwel al deze lichtenlijnen bestaan uit een lage en een hogere vuurtoren, waarvan de lichten bij het aanvaren boven elkaar moeten worden gehouden. Overdag zijn de lichten van deze bakens echter minder goed te zien, wat er de reden van is dat ze vaak in opvallende kleuren worden geschilderd.

(Jaap Gestman Gerardts)