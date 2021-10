Als het werkt: Maximum Power Point Facebook

Email ROTTERDAM 03 oktober 2021, 09:00

Het is bekend dat zonnecellen een wisselend aanbod van vermogen hebben. Het is eenvoudig voor te stellen dat het vermogen daalt als er een wolk voor de zon schuift. Maar er is nog een ander en veel minder bekend fenomeen dat veroorzaakt dat het vermogen, dat door een zonnepaneel wordt geleverd, verre van optimaal is. Net als een verbrandingsmotor een punt heeft waar het rendement het hoogst is, heeft ook een zonnecel zo’n punt. Dit is het Maximum Power Point (MPP).

1 / 1 Dat deze acculader over Maximum Power Point Tracking beschikt valt niet over het hoofd te zien. Zij kunnen het rendement van het zonnepaneel enorm verhogen. Dat deze acculader over Maximum Power Point Tracking beschikt valt niet over het hoofd te zien. Zij kunnen het rendement van het zonnepaneel enorm verhogen.

Om dit te kunnen begrijpen, is het nodig te weten dat een elektrisch vermogen afhangt van spanning (in Volts) en stroom (in Ampères). Het vermogen (Watts) dat een bron levert is eenvoudig te berekenen door de geleverde Volts met de geleverde Ampères met elkaar te vermenigvuldigen. Watt = Volt x Ampère. Iedereen die een zonnepaneel koopt, zal kijken hoeveel Watt dit paneel kan leveren. Maar deze Watts zullen alleen in optimale omstandigheden worden afgegeven.

(Jaap Gestman Gerardts)