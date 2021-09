Als het werkt: Havenreuzen Facebook

Rotterdam 26 september 2021, 10:00

Zeehavens nodigen blijkbaar uit tot het bouwen van reusachtige standbeelden. Al ver voor onze jaartelling werd er een 33 meter hoog standbeeld opgericht en momenteel staat het Vrijheidsbeeld al anderhalve eeuw bij de ingang van de haven van New York. Er is zelfs een link aan te wijzen tussen beide reuzenbeelden. Overigens bevindt zich een kleine uitvoering van het Vrijheidsbeeld aan de oevers van de Seine, midden in Parijs.

Niemand weet hoe de Kolos van Rhodos eruit heeft gezien. Deze afbeelding ervan berust dus op fantasie, net als de bekende interpretatie waarbij schepen tussen de gespreide benen doorvaren.

Het eerste kolossale beeld werd al in 280 voor onze jaartelling gebouwd bij de haveningang van het Griekse eiland Rhodos. Het bestaat niet meer, maar geschreven bronnen vermelden dat het zo’n 33 meter hoog was. Het beeld werd De Kolos van Rhodos genoemd en werd opgericht nadat Rhodos een jaar lang door de koning van Macedonië was belegerd, maar stand had weten te houden. Een halve eeuw na de inhuldiging van de kolos viel het tijdens een aardbeving om. De inwoners zagen kennelijk geen kans het weer overeind te krijgen. Toen de Romeinen twee eeuwen later Rhodos bezetten waren de resten van het standbeeld nog aanwezig, maar ondanks wat geruchten in die richting heeft de beroemde Romeinse keizer Hadrianus het niet weer op z’n sokkel gezet. Het bleef liggen totdat Rhodos in 653 werd bezet door een moslimleger, dat de resten ervan verkocht. Het standbeeld was in z’n gloriedagen zo indrukwekkend dat het tot de zeven wereldwonderen werd gerekend, waarvan nu alleen nog de pyramiden van Egypte bestaan.

(Jaap Gestman Gerardts)