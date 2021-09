Schuttevaer Premium Als het werkt: Contraroterende schroeven Facebook

ROTTERDAM 12 september 2021

Twee tegengesteld draaiende schroeven kort achter elkaar op één as gemonteerd komen in de binnenvaart weinig voor. Ze zijn wel te vinden bij snelle motorboten of marineschepen. Maar ook daar zijn ze niet dik gezaaid. Waarom wordt deze vinding zo weinig toegepast, terwijl er toch rendementsverbeteringen van circa 10% mee zijn te behalen? Het antwoord kan vrij kort zijn: het is te ingewikkeld.