Als het werkt: Stapelrecht

Stapelrecht

ROTTERDAM 05 september 2021, 09:00

Klagen over de regelgeving is van alle tijden. Ook in de middeleeuwen bestonden er al regels waar schippers een punthoofd van kregen. De belangrijkste hiervan was wellicht het stapelrecht, dat in heel Europa bestond, van Noorwegen tot in Beieren en dus ook in Nederland.