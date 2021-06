Schuttevaer Premium Abato bouwt Weichai Euro 6-motor om Facebook

DEN BOSCH 20 juni 2021, 15:00

Lang was onzeker of de Chinese motorenfabrikant Weichai Power met een Stage V-motor voor de Europese binnenvaart zou komen. Maar intussen wordt in de werkplaats van Abato Motoren in Den Bosch een Weichai Euro 6 truckmotor geschikt gemaakt.