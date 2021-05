Schuttevaer Premium Als het werkt: Waterglas Facebook

ROTTERDAM 02 mei 2021, 09:00

Van alle chemische stoffen is het element silicium vermoedelijk wel het vreemdste en veelzijdigste. Dat van silicium elektronische chips worden gemaakt is algemeen bekend. Maar van silicium is ook ‘vloeibaar glas’ te fabriceren, het zogenaamde waterglas. Dat kan op veel plekken worden toegepast, bijvoorbeeld als brandbeschermer, maar ook als reparatiemiddel voor uitlaten en zelfs cilinderkoppen.