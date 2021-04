Schuttevaer Premium Als het werkt: De kettingboot Facebook

04 april 2021, 15:00

Dat schepen zich aan een in het water gelegen ketting kunnen voorttrekken is bekend en wordt voornamelijk in verband gebracht met Frankrijk, waar schepen door kettingsleepboten door een tunnel worden getrokken. Ook Duitsland heeft lang van kettingtractie gebruik gemaakt op de Rijn. Het voordeel was dat de kettingschepen tegenstroom bij de bergvaart beter aankonden. Maar dat er ook in Nederland, in stil water, ten minste één kettingboot is geweest, en wel als pont over het IJ, is minder bekend.