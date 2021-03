Schuttevaer Premium Getijdedam in Noordzee kan Nederland van energie voorzien Facebook

Twitter

Email GRONIINGEN 20 maart 2021, 15:00

Een kilometerslange dam in de Noordzee om energie mee op te wekken. Twee Groningse energie-experts denken dat het kan en werken aan een plan. ‘Dit is zo goed en veelbelovend. We willen dat het aandacht krijgt.’