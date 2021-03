Schuttevaer Premium Als het werkt: WD-40 kraken Facebook

14 maart 2021, 15:00

Kruipolie is overal goed voor, met name om vastgekitte bouten weer gangbaar te maken. Maar kruipolie kan ook een roestwerend product zijn en is natuurlijk ook een smeermiddel. Maar dat kruipolie waterverdringend werkt, is minder bekend. Toch werd de beroemde kruipolie WD-40 juist als waterverdringend middel ontworpen en niet vanwege de andere eigenschappen.