Professionele simulatie begint met een spelletje

ROTTERDAM 02 maart 2021, 07:00

Het maritiem onderwijs kan niet meer zonder simulatoren. Varen kun je leren op de virtuele brug van bijvoorbeeld een tanker. Vanuit je stuurstoel kijk je door ramen die beeldschermen zijn. Je hoort de motoren door speakers ronken, die weer in de gaten worden gehouden via de engine room-simulator. Een hels kabaal. Dat was een aanvaring. ‘Mooi speelgoed’, hoor je menig cursist na afloop van een radaropleiding zeggen.