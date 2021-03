Schuttevaer Premium Als het werkt: Accu balanceren Facebook

ROTTERDAM 01 maart 2021, 09:00

Met meteen al de excuses voor de wat ongelukkig uitdrukking “balanceren”. Deze term komt uit het Engels en er bestaat voor zover bekend nog geen Nederlandse vertaling van. “Balanceren” heeft weinig met een slap koord of met een weegschaal te maken. Het kan eerder worden vertaald met een woord als “gelijktrekken” of “verschillen laten verdwijnen”. En het gaat dan in het bijzonder om accu’s, met name om lithium-ion-accu’s.