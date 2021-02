Schuttevaer Premium Als het werkt: Stralingsarm ijzer Facebook

ROTTERDAM 07 februari 2021, 15:00

In november 2016 kwam het schokkende nieuws boven water dat de drie Nederlandse oorlogsschepen die in de Tweede Wereldoorlog tot zinken waren gebracht tijdens de slag in de Javazee, van de zeebodem waren verdwenen. De Hr.Ms. Kortenaer was gedeeltelijk en de Hr.Ms. Java en het vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter waren in z’n geheel onvindbaar. Al gauw werd gedacht aan koperdiefstal, maar dat klopt niet. Waarom een heel schip opvissen als je alleen het koper wilt hebben?