Als het werkt: Pourbaix-diagram

ROTTERDAM 17 januari 2021, 09:00

Dat metaal kan oxideren, corroderen of roesten is bekend. Maar de ene keer oxideert metaal harder dan de andere keer. Onder invloed van water lijkt het oxideren sneller te gaan. Maar In zoet water gaat het proces dan weer langzamer dan in zout water. En soms oxideert het metaal kortstondig en vormt een beschermende laag van oxide, die verdere oxidatie belemmert. Is hier een lijn in te ontdekken?