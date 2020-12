Schuttevaer Premium Als het werkt: Mammut radar Facebook

De historici zijn het er wel over eens dat de Britse radar-installaties een grote rol speelden bij het voorkomen van een Duitse invasie in Groot-Brittannië in de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe stond het eigenlijk met de Duitse radars? Zij moesten aan het eind van de oorlog ook vrezen voor een invasie, juist vanuit Engeland. Om dat te voorkomen werden inderdaad twee enorme radars van het type Mammut gebouwd in de buurt van Den Haag.

De Mammut radarantenne was een enorm gevaarte dat op drie zware betonnen poten was gefundeerd. Vanwege de vaste opstelling konden er geen richtingen mee worden gemeten. (Beeld Jeroen Bons)