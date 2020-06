Schuttevaer Premium Vesseltrain: schepen varen in een treintje Facebook

Email Duisburg 12 juni 2020, 11:43

Het Vessel Train concept dat wordt ontwikkeld door Novimar en gecoördineerd door Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft onlangs de eerste testvaarten met 1:16 schaalmodellen gemaakt in een bassin van DST, het ontwikkelingscentrum voor scheepstechniek en transportsystemen in Duisburg. Eind van dit jaar staat ergens in Nederland een testvaart met twee schepen gepland. Op dit moment wordt met Rijkswaterstaat overlegd waar dat het beste kan plaats hebben, aldus project-coördinator Danitsja van Heusden van NMT.