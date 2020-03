Schuttevaer Premium Marine huurt koopvaardijschip Facebook

DEN HELDER 04 maart 2020, 16:41

Om alvast vertrouwd te raken met de geavanceerde systemen die over enkele jaren op de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen worden geïnstalleerd, heeft de Koninklijke Marine een multifunctioneel offshoresupport-vaartuig gecharterd. Het gaat om de Geosea die via duikbedrijf N-Sea van de Noorse DOF Group uit Storebø is ingehuurd.