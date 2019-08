Schuttevaer Premium Brons Motorenmuseum blijft hopen op Noordborg Facebook

FARMSUM 07 augustus 2019, 13:02

Het sinds 2016 dakloze Brons Motorenmuseum, laatstelijk gevestigd in Appingedam, heeft in betrekkelijke stilte gewerkt aan een ambitieus plan om de kustvaarder Noordborg vanuit Ridderkerk naar Delfzijl te halen. Begin juli werd door eigenaar Dick van der Kamp Shipsales nog geprobeerd de Noordborg via een veiling te verkopen maar de minimumprijs werd niet gehaald en er volgde geen gunning.

1 / 1 Mede via een crowdfunding wil de Stichting MS Noordborg de gelijknamige coaster naar deze locatie aan het Oude Eemskanaal in Farmsum halen en er ook ruimte bieden aan het nu nog dakloze Bronsmotorenmuseum. (Foto Henk Zuur) Mede via een crowdfunding wil de Stichting MS Noordborg de gelijknamige coaster naar deze locatie aan het Oude Eemskanaal in Farmsum halen en er ook ruimte bieden aan het nu nog dakloze Bronsmotorenmuseum. (Foto Henk Zuur)